Лукашенко одной фразой ответил на вопрос о доставке «Орешника» в Белоруссию

Лукашенко одной фразой ответил на вопрос о доставке «Орешника» в Белоруссию Лукашенко заявил, что «Орешник» уже на пути в Белоруссию

Ракетный комплекс «Орешник» уже на пути в Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко. «Все будет нормально», — добавил глава республики на полях Глобального атомного форума, который транслируется на сайте мероприятия.

Уже в пути, все будет нормально, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины Владимира Зеленского. Лукашенко заявил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».

Между тем белорусские и российские военные в рамках учений «Запад‑2025» отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание «Орешника». Как подчеркнул начальник Генштаба ВС республики Павел Муравейко, мероприятие стало знаковым. По его словам, в ходе маневров также применялись БПЛА и отрабатывались гибридные методы боя в городской и сложной местности.