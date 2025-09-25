Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:45

Песков: Путин и Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Глобального атомного форума. Он отметил, что не знает, как к этой инициативе отнеслись другие лидеры.

Когда в кулуарах сидели до начала форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру. Я могу сказать только, что Путин и Лукашенко [поддерживали], — подчеркнул Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин не станет возражать против Гросси в качестве генсека ООН. Президент Белоруссии напомнил, что глава МАГАТЭ никогда не подставлял республику и россиян, не заставлял их оправдываться. Лукашенко обратил внимание на то, каким искренним и порядочным человеком является Гросси.

До этого стало известно, что глава МАГАТЭ пытается заручиться поддержкой США для избрания на пост генсека ООН. Журналисты утверждают, что эту информацию им подтвердили 10 чиновников из МАГАТЭ. Согласно их сведениям, Гросси пытается наладить связь с американским президентом Дональдом Трампом.

