02 сентября 2025 в 15:32

В Петербурге проверка дынь обернулась трюками с ревизором на капоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Металлострое продавец дынь оказал сопротивление проверяющим от комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга и попытался скрыться на фургоне, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Одного из инспекторов он провез на капоте.

Материалы о происшествии передали в правоохранительные органы. Пострадавших нет.

Ранее в Иркутской области 16-летний подросток взял у матери автомобиль и прокатил на капоте машины двух девушек. На юношу составили административный протокол, а женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей. На видео, опубликованном ведомством, видно, как «девятка» едет по двору на довольно большой скорости. На капоте расположились две девочки, причем одна из них сидела на самом краю.

До этого в Пуровском районе ЯНАО 34-летний пьяный житель поселка Уренгой сбил инспектора ГИБДД и проехал с ним на капоте. Водитель был остановлен сотрудником полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина проигнорировал требования инспектора, наехал на него и продолжил движение. После резкого торможения сотрудник упал на асфальт, получив травмы, а подозреваемый скрылся.

