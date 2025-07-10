Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 11:34

Подросток прокатил двух девочек на капоте машины матери

В Братске женщину оштрафовали из-за сына, который катал подруг на капоте ее авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области 16-летний подросток взял у матери автомобиль и прокатил на капоте машины двух девушек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. На юношу составили административный протокол, а женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На видео, опубликованном ведомством, видно как «девятка» едет по двору на довольно большой скорости. На капоте расположились две девочки, причем одна из них сидела на самом краю. Уточняется, что инцидент произошел в Братске.

В отношении молодого нарушителя сотрудники полиции составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), а также по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку людей вне салона автомобиля, — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось о гибели жителя Санкт-Петербурга, которого прокатил байкер. Молодой петербуржец заметил, как мотоциклист показывал трюки, и попросил покатать его. Мужчины попали в ДТП, в результате которого пассажир скончался в больнице.

Иркутская область
подростки
автомобили
ГИБДД
Братск
дети
административные дела
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Песков объяснил, почему власти не спешат открывать аэропорты
Блогер-миллионник отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу
Экс-солист MBAND раскрыл, когда планирует сыграть свадьбу
Песков назвал приоритетный для России путь в достижении целей СВО
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.