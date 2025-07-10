Подросток прокатил двух девочек на капоте машины матери В Братске женщину оштрафовали из-за сына, который катал подруг на капоте ее авто

В Иркутской области 16-летний подросток взял у матери автомобиль и прокатил на капоте машины двух девушек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. На юношу составили административный протокол, а женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На видео, опубликованном ведомством, видно как «девятка» едет по двору на довольно большой скорости. На капоте расположились две девочки, причем одна из них сидела на самом краю. Уточняется, что инцидент произошел в Братске.

В отношении молодого нарушителя сотрудники полиции составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), а также по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку людей вне салона автомобиля, — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось о гибели жителя Санкт-Петербурга, которого прокатил байкер. Молодой петербуржец заметил, как мотоциклист показывал трюки, и попросил покатать его. Мужчины попали в ДТП, в результате которого пассажир скончался в больнице.