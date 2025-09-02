Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:45

Человечество предупредили о двух жутких последствиях солнечной активности

Эксперт по космической погоде Молосова: Солнце может сместить полюсы Земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Избыточная солнечная активность может в ближайшие годы привести к неприятным последствиям, поделилась мнением в разговоре с NEWS.ru автор Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татиана Молосова. По ее словам, из-за этого могут сместиться магнитные полюсы Земли, а также вероятна сильная вспышка, которая может привести к блэкауту.

Есть определенные моменты, которые могут обеспокоить. Возможны два негативных сценария. Первый — смена магнитных полюсов Земли ускорится, произойдет некая «переполюсовка». Второй — может быть сильная вспышка на Солнце в ближайшие два-три года по типу «события Кэррингтона» (крупнейшая за всю историю геомагнитная буря, вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке 1–2 сентября 1859 года. — NEWS.ru), — сказала Молосова.

Также она отметила, что беспокойство вызывает и тот факт, что полярные сияния стали появляться в более южных регионах, чем положено. Это, по словам Молосовой, может говорить либо о стремительном ослаблении магнитного поля Земли, либо о том, что «что-то происходит с осью нашей планеты».

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что активная область 4197 на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась в сторону Земли. По данным ученых, ей присвоена категория Beta-Gamma-Delta, соответствующая высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен.

погода
солнце
прогнозы
опасности
Максим Ширяев
М. Ширяев
