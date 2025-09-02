Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:20

Стало известно о желании экс-генерала Оглоблина уйти на СВО

Адвокат Довгань: экс-генерал Оглоблин более 10 раз подавал заявление на СВО

Александр Оглоблин Александр Оглоблин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин более 10 раз подавал заявление на участие в спецоперации, сообщил его адвокат Максим Довгань. По его словам, которые приводит ТАСС, все ходатайства были отклонены.

Еще на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО <...> Всего он написал более 10 заявлений <...> Все они оставлены без удовлетворения, — сказал защитник.

Ранее Оглоблин заявил в своем последнем слове в суде, что признает вину в получении взятки в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта». 235-й гарнизонный военный суд слушал дело в закрытом режиме.

В то же время Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Юрист объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Защитник добавил, что генерала должны были освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 УК РФ.

генералы
суды
СВО
ВС РФ
