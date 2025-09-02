Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства

Перовский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на активы, принадлежащие директору ФГУП «Издательство „Музыка“» Марку Зильберквиту, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Решение принято в рамках иска о возвращении активов предприятия в собственность РФ.

Суд постановил арестовать все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства на банковских счетах, а также доли в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц. Меры затронули не только самого Зильберквита, но и его супругу Елену, а также Анастасию Юргенсон, дочь их делового партнера. Помимо этого, суд запретил директору ФГУП открывать новые банковские счета и давать какие-либо указания об отчуждении имущества издательства «Музыка» и связанных с ним организаций.

При этом до вынесения окончательного решения по иску руководитель издательства может предпринять действия по отчуждению имущества компании в пользу третьих лиц. Поводом стало то, что Генпрокуратура России, действуя по поручению главы ведомства Игоря Краснова, подала в суд иск с требованием вернуть государству издательство «Музыка». Это предприятие за свою 150-летнюю историю собрало один из крупнейших в стране фондов нотных изданий. Иск также включает требование обратить в доход РФ компании ООО «Издательство „Гамма-Пресс“» и «Музыкальное издательство „П. Юргенсон“», которые, как утверждают в прокуратуре, создал Марк Зильберквит, являющийся гражданином США, будучи гендиректором «Музыки».

