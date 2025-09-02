Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 19:35

Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали

СК России сообщил об аресте экс-директора управления метро Нижнего Новгорода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего руководителя главного управления по строительству и ремонту метрополитена в Нижнем Новгороде заключили под стражу по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении.

Бывший директор муниципального учреждения, обвиняемый во взяточничестве, заключен под стражу, — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурантом дела является экс-директор профильного управления, отвечавшего за строительство и содержание метро, мостовых сооружений и дорожных сетей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получении взятки в особо крупном размере).

В конце мая текущего года появилась первая информация о подозрении бывшего чиновника в получении взятки. Позднее было сообщено о его объявлении в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале Одинцовского городского суда. Также с него в рамках гражданских исков было взыскано 18 млн рублей в пользу Минобороны РФ и 7 млн рублей — в пользу парка «Патриот». Кроме того, Ахмедова лишили государственных наград. В своем последнем слове он раскаялся и попросил прощения у супруги.

