Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:07

Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе

Военэксперт Онуфриенко: у ВС РФ есть возможности для воздушного десанта у Одессы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ могут высадить воздушный десант в районе Одессы, хоть у такой операции есть целый ряд особенностей, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, для проведения десантной операции нужно принципиальное решение командования в соответствии с обстановкой, а технические возможности у войск имеются.

ВС РФ могут высадить воздушный десант в район Одессы. Но это достаточно сложная спецоперация. На сегодняшний день, правда, считается, что воздушные десанты, тем более массированные, неэффективны, но с моей точки зрения — это заблуждения. И массированный воздушный десант за пределами, условно говоря, пятидесятикилометровой зоны от Одессы, — это возможно, и реально. Там есть целый ряд технических особенностей, которые вполне разрешимы теми силами и средствами, какие есть в настоящее время на вооружении российской армии, — сказал Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что во время очередного брифинга в МО РФ начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил на фоне карты, на которой Одесская и Николаевская области были обозначены как территория России. Граница с Украиной при этом была проведена на карте по Винницкой и Кировоградской областям.

Ранее Герасимов сообщил, что командованию ВСУ приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери. Сейчас инициатива полностью на стороне российских войск, подчеркнул начальник Генштаба.

СВО
Одесса
десант
ВС РФ
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.