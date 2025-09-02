Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе

ВС РФ могут высадить воздушный десант в районе Одессы, хоть у такой операции есть целый ряд особенностей, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, для проведения десантной операции нужно принципиальное решение командования в соответствии с обстановкой, а технические возможности у войск имеются.

ВС РФ могут высадить воздушный десант в район Одессы. Но это достаточно сложная спецоперация. На сегодняшний день, правда, считается, что воздушные десанты, тем более массированные, неэффективны, но с моей точки зрения — это заблуждения. И массированный воздушный десант за пределами, условно говоря, пятидесятикилометровой зоны от Одессы, — это возможно, и реально. Там есть целый ряд технических особенностей, которые вполне разрешимы теми силами и средствами, какие есть в настоящее время на вооружении российской армии, — сказал Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что во время очередного брифинга в МО РФ начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил на фоне карты, на которой Одесская и Николаевская области были обозначены как территория России. Граница с Украиной при этом была проведена на карте по Винницкой и Кировоградской областям.

Ранее Герасимов сообщил, что командованию ВСУ приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери. Сейчас инициатива полностью на стороне российских войск, подчеркнул начальник Генштаба.