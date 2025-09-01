На карте Герасимова обнаружили Одесскую область в составе России Герасимов провел брифинг с картой, где Одесская область оказалась частью России

Начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступил на брифинге с необычной картой на стене, выступление опубликовали в Telegram-канале Минобороны. На ней Одесская область была обозначена как часть России.

Также согласно карте Герасимова, в состав РФ «вошла» Николаевская область. Граница с Украиной при этом была проведена по Винницкой и Кировоградской областям.

Ранее Герасимов сообщил, что командованию Вооруженных сил Украины приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери. Сейчас инициатива полностью на стороне российских войск, подчеркнул начальник Генштаба.

Военнослужащий также заявил, что основой успешных действий российских бойцов являются своевременные поставки оружия, ракет и боеприпасов. Он подчеркнул, что этот фактор существенно влияет на материальную составляющую войск. Кроме того, Герасимов добавил, что РФ освободила 99,7% территории в Луганской Народной Республике.