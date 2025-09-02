Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:37

Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски

Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска покорит вас своим вкусом, который одновременно острый, кисло-сладкий и ароматный. Капуста получается очень хрустящей и хранится всю зиму.

Ингредиенты потребуются следующие: капуста белокочанная — 2 кг, морковь — 2 штуки, чеснок — 3–4 зубчика, имбирь — около 5 см, перец чили — 2–3 стручка. Для приготовления маринада подготовьте воду — 1 литр, уксус яблочный (6%) — 200 миллилитров, сахар — 150 граммов, соль — 80 граммов, соевый соус — 3 столовые ложки, бадьян — две звездочки. Нашинкуйте капусту соломкой. Морковь измельчите на терке, чеснок — пластинками, имбирь — мелкими кусочками. Перец чили нарежьте тонкими колечками.

Все овощи тщательно перемешайте в большом тазу. Разложите смесь по предварительно обработанным кипятком банкам, равномерно распределив имбирь и перец чили. Теперь соедините жидкость со специями и поставьте ее на огонь. Когда смесь закипит, налейте соевый соус и положите бадьян. Влейте уксус, выньте бадьян и сразу же залейте капусту кипящим маринадом. Заполните банки, накройте крышками и закатайте.

Ранее мы писали о том, как приготовить огурцы холодного маринада

рецепты
капуста
маринад
Азия
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
