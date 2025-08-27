Огурцы холодного маринада — не нужно кипятить!

Этот рецепт — авторская разработка, рожденная в поисках нового вкуса. Тщательно отберите некрупные огурцы с плотной мякотью. На каждую литровую банку подготовьте цедру половины апельсина, нарезанную тонкими полосками, три пластинки свежего имбиря и веточку тархуна. Уложите огурцы вертикально, переслаивая пряностями. Для маринада в ледяной родниковой воде растворите ровно 40 граммов морской соли и 20 граммов тростникового сахара. Залейте огурцы холодным рассолом, оставив два сантиметра до горлышка. Накройте и оставьте для естественного брожения при комнатной температуре на двое суток. Затем закатайте капроновой крышкой и уберите в погреб. Уникальность в том, что огурцы не подвергаются термообработке, сохраняя свежесть вкуса.

