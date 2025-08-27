День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:32

Огурцы холодного маринада — не нужно кипятить!

Огурцы холодного маринада — не нужно кипятить! Огурцы холодного маринада — не нужно кипятить! Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот рецепт — авторская разработка, рожденная в поисках нового вкуса. Тщательно отберите некрупные огурцы с плотной мякотью. На каждую литровую банку подготовьте цедру половины апельсина, нарезанную тонкими полосками, три пластинки свежего имбиря и веточку тархуна. Уложите огурцы вертикально, переслаивая пряностями. Для маринада в ледяной родниковой воде растворите ровно 40 граммов морской соли и 20 граммов тростникового сахара. Залейте огурцы холодным рассолом, оставив два сантиметра до горлышка. Накройте и оставьте для естественного брожения при комнатной температуре на двое суток. Затем закатайте капроновой крышкой и уберите в погреб. Уникальность в том, что огурцы не подвергаются термообработке, сохраняя свежесть вкуса.

Ранее мы писали о маринованных зеленых помидорах как в СССР.

рецепты
огурцы
маринад
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
