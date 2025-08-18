Маринованные зеленые помидоры как в СССР

Не просто закуска, а вкус из детства — терпкие зеленые томаты, пропитанные душистым маринадом.

Моя соседка всегда брала только крепкие, незрелые помидоры. «Мой ледяной водой, да не жалей!» — ее первый завет. В скрипящие от чистоты банки она втискивала плоды плотно, просовывая меж них очищенные дольки чеснока (обязательно три штуки на литровую банку!) и пушистые «головы» огородного укропа. Рассол — святая святых: на литр ключевой воды клала ровно две ложки с горкой крупной серой соли и три ложки сахарного песка. Доводила до бурного кипения, кипятила минуты три. Сняв с плиты, тут же вливала 80 граммов столового уксуса и сию же секунду заливала банки до краев. «Брось лаврушку, две перчинки душистых да гвоздички бутон» — настаивала она. Закатывала крышками, прокипяченными ровно 10 минут. «Переверни, закутай в тулуп (ну, или в пальто ватное) и не трогай сутки!» Хранила в темноте и прохладе.

