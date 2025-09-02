Саммит ШОС — 2025
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза

Steigan: Евросоюз ждет распад на фоне усиления БРИКС и ШОС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз находится на грани распада, а усиление БРИКС и ШОС ускоряет данный процесс, заявил норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan. В публикации подчеркивается, что США ослабляют ЕС через торговые пошлины, Россия препятствует доступу к ресурсам Украины, а вышеупомянутые международные объединения демонстрируют экономическое и технологическое превосходство.

Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне, — утверждает автор.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что лидеров стран Евросоюза и НАТО можно назвать специалистами по фильмам ужасов. Глава государства пояснил, что такое мнение у него сложилось из-за распространяемых на Западе «страшилок» о России.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что отношения России и Евросоюза можно описать цитатой из Евангелия от Матфея о плодах поступков. По его словам, некоторые страны Европы, которые ранее вводили санкции против Москвы и поддерживали Киев, уже не хотят отправлять войска на Украину.

