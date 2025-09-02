Путин раскрыл, почему политики ЕС и НАТО нашли бы себя в жанре хорроров

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в Пекине

Лидеров стран Евросоюза и НАТО можно назвать специалистами по фильмам ужасов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Глава государства пояснил, что такое мнение у него сложилось из-за распространяемых на Западе «страшилок» о России, передает ТАСС.

Двойственное положение, заниматься критикой НАТО и Евросоюза, не хочу их сравнивать с пресмыкающимися, с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что протокольная часть встречи Владимира Путина и Роберта Фицо вышла за рамки привычного формата. Российский лидер неожиданно ответил шуткой на нетактичный вопрос коллеги. В начале беседы словацкий премьер огорошил Путина вопросом о его самочувствии, на что президент РФ ответил: «Если я жив, то это уже хорошо».

Также Фицо на встрече с Путиным заявил о недопустимости членства Украины в НАТО. Переговоры лидеров проходят в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны.