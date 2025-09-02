«Если я жив, то это уже хорошо»: Путин с юмором ответил премьеру Словакии

Протокольная часть встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо вышла за рамки привычного формата. Российский лидер неожиданно ответил шуткой на вопрос коллеги, который поинтересовался, как поживает российский лидер, передает ТАСС.

Если я жив, то это уже хорошо. Приятный вопрос. Это каждого касается, — сказал Путин.

В Китае состоялась встреча Путина и Фицо. Премьер министр Словакии заявил, что у него запланирована встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, после возвращения в Словакию он собирается увидеться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Словакии сказал, что намерен выразить решительный протест Киеву из-за атак на трубопроводы. Он сообщил, что сделает это на встрече с Зеленским в Ужгороде. По его словам, Словакия крайне жестко реагирует на удары по нефтяной инфраструктуре, которая имеет ключевое значение для страны.