«Они бандиты»: депутат о просьбе убийцы Парубия обменять его на пленного

За просьбой подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия обменять его на военнопленного скрывается желание найти уловку, чтобы покинуть Украину, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он отметил, что пока трудно оценить вероятность его обмена с Россией в будущем.

Надо изучить, подходит ли он. Они все бандиты. Тут менять не на что. Я не знаю, на кого менять. Но я ответственно заявляю, что сейчас они ищут ходы, чтобы выскочить. И этот убийца, и этот несчастный Парубий — бандиты. Поэтому подождем. Мы подойдем к этому делу сдержанно и в соответствии с нашим законом, — объяснил Заварзин.

Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признался на суде, что совершил преступление из мести к руководству страны. Он также попросил обменять его на военнопленного, чтобы он мог поехать на фронт и найти тело своего сына.

До этого политолог Иван Мезюхо заявил, что Парубия могли убить по заказу президента страны Владимира Зеленского. По его словам, убитый чиновник был способен устроить акции протеста и даже переворот, поэтому его и опасались.