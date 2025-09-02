Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:10

Названо имя главного интересанта ликвидации Парубия

Политолог Мезюхо считает, что Парубия могли убрать по просьбе Зеленского

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия могли убить по заказу президента страны Владимира Зеленского, сообщил в разговоре РИА Новости политолог Иван Мезюхо. По его словам, убитый чиновник был способен устроить акции протеста и даже переворот, поэтому его и опасались.

Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. Этот политик за время своей карьеры предал многих людей, много раз менял партии. <…> Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского, — предположил политолог.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко высказал аналогичную точку зрения. Он пояснил, что Парубий обладал управленческими ресурсами и мог оказать влияние на будущие выборы главы государства. Эксперт не исключил, что к убийству причастен сам Зеленский.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что обстоятельства гибели Андрея Парубия не указывают на «российский след». Он отметил, что действия киллера не похожи на работу профессионала. По словам Азарова, официальная версия вызывает сомнения.

Андрей Парубий
Владимир Зеленский
убийства
киллеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Трамп рассказал, чем чревато для Израиля продолжение войны в Газе
Каждый пятый россиянин оказался не готов к женщине с большим доходом
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.