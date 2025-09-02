Названо имя главного интересанта ликвидации Парубия

Бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия могли убить по заказу президента страны Владимира Зеленского, сообщил в разговоре РИА Новости политолог Иван Мезюхо. По его словам, убитый чиновник был способен устроить акции протеста и даже переворот, поэтому его и опасались.

Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. Этот политик за время своей карьеры предал многих людей, много раз менял партии. <…> Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского, — предположил политолог.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко высказал аналогичную точку зрения. Он пояснил, что Парубий обладал управленческими ресурсами и мог оказать влияние на будущие выборы главы государства. Эксперт не исключил, что к убийству причастен сам Зеленский.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что обстоятельства гибели Андрея Парубия не указывают на «российский след». Он отметил, что действия киллера не похожи на работу профессионала. По словам Азарова, официальная версия вызывает сомнения.