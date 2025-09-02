Психиатр объяснила, почему мужчины в отношениях более успешны

У мужчин появляется потребность развиваться, когда рядом с ним есть возлюбленная или семья, заявила психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», в этом случае в мужчине просыпается «первобытный добытчик».

Когда у мужчины есть любимая женщина и дети, он замотивирован зарабатывать и строить карьеру, потому что ему хочется сделать их жизнь лучше. Людям со здоровой психикой действительно нужен человек и гармоничные отношения, чтобы двигаться вперед, достигать поставленных целей и повышать жизненные запросы, — пояснила врач.

Психиатр Юрий Сиволап ранее заявил, что прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.

До этого психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что если сбит режим и никак не получается заснуть, можно помочь себе различными практиками релаксации. По его словам, для расслабления подходит шавасана, когда человек лежа на спине последовательно расслабляет мышцы, начиная с глаз.