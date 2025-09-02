Во Франции рассказали о «пощечине» фон дер Ляйен из-за Украины

Во Франции рассказали о «пощечине» фон дер Ляйен из-за Украины Политик Филиппо: критика Писториуса стала пощечиной для фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «получила пощечину» от министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х. Так он описал критику главы ЕК со стороны главы немецкого Минобороны из-за слов об Украине.

Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России. <...> Настоящая пощечина Урсуле! — написал он.

Ранее Борис Писториус, заявил, что Евросоюз не обладает полномочиями в вопросах размещения военных контингентов, поэтому подобные инициативы до переговоров неприемлемы. Таким образом он отреагировал на слова Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины.

Журналисты считают, что заявления главы Еврокомиссии вызвали у Писториуса явное раздражение. Министр придерживается мнения, что подобные щепетильные темы нельзя обсуждать публично.

Тем временем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что слова главы ЕК об усилении давления на Россию свидетельствуют о милитаристской позиции ЕС. Он обратил внимание на недружественную риторику европейской чиновницы.