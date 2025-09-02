Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:35

Во Франции рассказали о «пощечине» фон дер Ляйен из-за Украины

Политик Филиппо: критика Писториуса стала пощечиной для фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «получила пощечину» от министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х. Так он описал критику главы ЕК со стороны главы немецкого Минобороны из-за слов об Украине.

Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России. <...> Настоящая пощечина Урсуле! — написал он.

Ранее Борис Писториус, заявил, что Евросоюз не обладает полномочиями в вопросах размещения военных контингентов, поэтому подобные инициативы до переговоров неприемлемы. Таким образом он отреагировал на слова Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины.

Журналисты считают, что заявления главы Еврокомиссии вызвали у Писториуса явное раздражение. Министр придерживается мнения, что подобные щепетильные темы нельзя обсуждать публично.

Тем временем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что слова главы ЕК об усилении давления на Россию свидетельствуют о милитаристской позиции ЕС. Он обратил внимание на недружественную риторику европейской чиновницы.

Франция
Борис Писториус
Флориан Филиппо
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на территории Украины
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.