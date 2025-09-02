Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:52

В Госдуме оценили призыв украинцев не пускать Мельникову на соревнования

Журова: призыв украинцев не пускать Мельникову на турниры будет проигнорирован

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призыв федерации гимнастики Украины бойкотировать соревнования в Париже, если в них примет участие российская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, будет проигнорирован, заявила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, украинцы боятся того, что она — сильная спортсменка.

Думаю, что международная федерация не отреагирует на этот призыв. Она уже допустила российских спортсменов. Одно время они прислушивались к мнению украинских организаций и их руководителей по вопросу допуска россиян. Мельникову хотят убрать по «политическим причинам», хотя речь идет о недобросовестной конкуренции. Ангелина — сильная спортсменка, — сказала Журова.

Ангелина Мельникова входит в число пяти гимнастов из России и Белоруссии, которым FIG разрешила стартовать в парижском турнире под нейтральным флагом. Соревнования пройдут 13 и 14 сентября.

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве по спортивной гимнастике, а также бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпиаде 2016 года она стала серебряным призером в командных соревнованиях.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что местные спортсмены могут отказаться от участия в турнире World Challenge Cup в Париже. Украинская сторона не довольна тем, что на состязаниях выступит Мельникова.

