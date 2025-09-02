Входящая в НАТО страна закупит военные самолеты у представителя БРИКС В Литве хотят закупать военные самолеты Embraer C-390 Millenium у Бразилии

Входящая в Североатлантический альянс Литва закупит военные самолеты Embraer C-390 Millenium у Бразилии, сообщила заместитель главы Минобороны республики Лорета Маскалeвене. По ее словам, которые приводит Delfi, речь идет о замене старых самолетов Spartan, не отвечающих ключевым требованиям безопасности. В частности, закупка новых обойдется для Литвы дешевле, чем ремонт старых, отметила Маскалeвене.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Североатлантический альянс превратился в инструмент расширения американской власти. Однако это совершенно не то, чем на самом деле должен являться военный блок, резюмировал он.

Также стало известно, что Литва установила в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией «зубы дракона» — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Согласно информации журналистов, бетонные пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».