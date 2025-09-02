День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:47

«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО

Канцлер Штокер: Австрия сохраняет нейтралитет и не обсуждает вступление в НАТО

Кристиан Штокер Кристиан Штокер Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF. Так он ответил на слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к Альянсу.

Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема [вступления в] НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила, — сказал Штокер.
Австрия
НАТО
канцлеры
Дмитрий Медведев
Кристиан Штокер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна планирует признать Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
В Госдуме предложили дать россиянам гарантии в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.