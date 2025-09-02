«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Канцлер Штокер: Австрия сохраняет нейтралитет и не обсуждает вступление в НАТО
Кристиан ШтокерФото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF. Так он ответил на слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к Альянсу.
Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема [вступления в] НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила, — сказал Штокер.