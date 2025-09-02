«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО

Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF. Так он ответил на слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к Альянсу.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс и для Австрии «никто исключений делать не будет».

Кроме того, Медведев заявил, что принцип нейтралитета — это основа австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. По словам политика, Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии.