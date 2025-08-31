Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи В Сочи задержали восемь рейсов из-за производственных причин у авиакомпаний

Порядка восьми рейсов задержали в аэропорту Сочи, пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу местной авиагавани. Сообщается, что задержки составляют более двух часов.

Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Количество задержанных рейсов (более двух часов): восемь рейсов и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний, — сказано в сообщении.

Задержки коснулись пассажиров, вылетающих в Новосибирск, Москву, Анталью, Ереван и Батуми. Кроме того, задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси, Еревана, Батуми и Антальи. В пресс-службе аэропорта добавили, что менеджеры консультируют пассажиров и оказывают им помощь.

Ранее аэропорт Уфы приостановил работу. В целях безопасности воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

До этого рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не смог вылететь из-за технических проблем с двигателями. Первоначально вылет был запланирован в 6:30 утра, но его перенесли из-за неисправности двигателя первого лайнера. Для выполнения рейса был подготовлен резервный самолет, однако у него также был обнаружен отказ двигателя.