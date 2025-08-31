Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой

Осень — сезон, когда хочется уюта и тепла. Встречаем ее ароматной домашней выпечкой! Орехово-грушевый торт — идеальный десерт для этого случая. Он получается невероятно нежным и сочным, а пряный аромат груш в сочетании с хрустящими орехами просто сводит с ума.

Разогрейте духовку до 180 °C. Отделите 4 яйца на белки и желтки. Взбейте белки с щепоткой соли в крепкую пену. Желтки растереть с 150 г сахарного песка до светлой массы. Добавьте 200 г молотых грецких орехов, 1 ч. л. разрыхлителя и аккуратно вмешайте белки.

Тесто выложите в форму, застеленную пергаментом. Сверху разложите 2 груши, нарезанные тонкими дольками. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.

Совет: для аромата добавьте в тесто 1 ч. л. корицы — она подчеркнет сладость груш.

