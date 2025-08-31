День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 16:25

Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой

Осенний торт с грушами и орехами: простой рецепт Осенний торт с грушами и орехами: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — сезон, когда хочется уюта и тепла. Встречаем ее ароматной домашней выпечкой! Орехово-грушевый торт — идеальный десерт для этого случая. Он получается невероятно нежным и сочным, а пряный аромат груш в сочетании с хрустящими орехами просто сводит с ума.

Разогрейте духовку до 180 °C. Отделите 4 яйца на белки и желтки. Взбейте белки с щепоткой соли в крепкую пену. Желтки растереть с 150 г сахарного песка до светлой массы. Добавьте 200 г молотых грецких орехов, 1 ч. л. разрыхлителя и аккуратно вмешайте белки.

Тесто выложите в форму, застеленную пергаментом. Сверху разложите 2 груши, нарезанные тонкими дольками. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.

  • Совет: для аромата добавьте в тесто 1 ч. л. корицы — она подчеркнет сладость груш.

Читайте также: очень вкусная шарлотка — готовим прямо на сковороде.

торты
выпечка
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
быстрыерецепты
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.