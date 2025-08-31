Аджика из мясистых томатов без варки и возни! Универсальный рецепт!

День знаний — 2025
31 августа 2025 в 15:06

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта аджика — настоящий взрыв вкуса и аромата! Готовится без термической обработки, поэтому сохраняет всю свежесть и пользу спелых овощей и жгучих перцев. Идеальная острая приправа к мясу, рыбе, супам или просто к свежему хлебу — для тех, кто любит по-настоящему пикантные ощущения.

Для приготовления вам понадобится: 500 г красных мясистых помидоров, 200 г сладкого перца, 150 г острого перца (регулируйте по желаемой жгучести), 100 г чеснока, большой пучок кинзы и укропа, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. винного уксуса.

Овощи и зелень тщательно вымойте. У перцев удалите плодоножки и семена (оставьте часть семян острого перца для большей жгучести). Помидоры нарежьте четвертинками. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до желаемой консистенции — некоторые любят аджику с мелкими кусочками, другие предпочитают однородную пасту.

Добавьте соль, сахар и уксус, тщательно перемешайте. Дайте аджике настояться в холодильнике 2–3 часа, чтобы вкусы соединились. Разложите по стерильным банкам, закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике до 3 месяцев. Эта аджика с каждым днем становится ароматнее и насыщеннее! Подавайте её к шашлыку, сырам или добавляйте в супы для придания остроты и яркого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

аджика
рецепты
домашние заготовки
помидоры
Мария Левицкая
М. Левицкая
