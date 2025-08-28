Яблочная аджика — королева заготовок! Готовится один раз — радует год! Эта ароматная аджика станет универсальной приправой для множества блюд! Идеальный баланс кислинки яблок, сладости перца и пикантной остроты создает неповторимый вкусовой букет.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Перец болгарский красный — 1 кг
- Яблоки кислые — 500 г
- Морковь — 500 г
- Чеснок — 200 г
- Перец горький — 100 г
- Масло подсолнечное — 1 стакан
- Перец черный молотый, соль — по вкусу
Приготовление
- Овощи и яблоки очистите от кожицы и семян, удалите у перца плодоножки. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Переложите овощную смесь в толстостенную кастрюлю, добавьте подсолнечное масло, соль и черный перец по вкусу. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь до минимума и томите 2,5 часа, периодически помешивая, чтобы аджика не пригорела.
- Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте. Используйте как соус к мясу, птице, гарнирам или как пикантную добавку к супам и тушеным блюдам.
