Яблочная аджика — королева заготовок! Готовится один раз — радует год! Эта ароматная аджика станет универсальной приправой для множества блюд! Идеальный баланс кислинки яблок, сладости перца и пикантной остроты создает неповторимый вкусовой букет.

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Перец болгарский красный — 1 кг

Яблоки кислые — 500 г

Морковь — 500 г

Чеснок — 200 г

Перец горький — 100 г

Масло подсолнечное — 1 стакан

Перец черный молотый, соль — по вкусу

Приготовление

Овощи и яблоки очистите от кожицы и семян, удалите у перца плодоножки. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Переложите овощную смесь в толстостенную кастрюлю, добавьте подсолнечное масло, соль и черный перец по вкусу. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь до минимума и томите 2,5 часа, периодически помешивая, чтобы аджика не пригорела. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте. Используйте как соус к мясу, птице, гарнирам или как пикантную добавку к супам и тушеным блюдам.

