Яблочная аджика — королева заготовок! Готовится один раз — радует год

Яблочная аджика — королева заготовок! Готовится один раз — радует год! Эта ароматная аджика станет универсальной приправой для множества блюд! Идеальный баланс кислинки яблок, сладости перца и пикантной остроты создает неповторимый вкусовой букет.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Перец болгарский красный — 1 кг
  • Яблоки кислые — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Чеснок — 200 г
  • Перец горький — 100 г
  • Масло подсолнечное — 1 стакан
  • Перец черный молотый, соль — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи и яблоки очистите от кожицы и семян, удалите у перца плодоножки. Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Переложите овощную смесь в толстостенную кастрюлю, добавьте подсолнечное масло, соль и черный перец по вкусу. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь до минимума и томите 2,5 часа, периодически помешивая, чтобы аджика не пригорела.
  2. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и сразу закатайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте. Используйте как соус к мясу, птице, гарнирам или как пикантную добавку к супам и тушеным блюдам.

аджика
яблоки
соусы
простой рецепт
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
