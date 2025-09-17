Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:08

Ученые предупредили о пролете гигантского астероида возле Земли

Возле Земли пролетит один из крупнейших за год астероидов 2025 FA22

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Один из крупнейших астероидов 2025 года под названием 2025 FA22 пролетит возле Земли 18 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. Небесное тело пройдет на расстоянии, немного превышающем диаметр лунной орбиты.

Сближение с нашей планетой произойдет примерно в 10:00 по московскому времени. Длина астероида составляет 290 метров, а его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

Ранее ученые говорили, что Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов. Каждую неделю открывают несколько таких объектов.

До этого китайские ученые предложили направить специальную миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году. Спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.

Астероид размером с челябинский метеорит недавно пролетел внутри лунной орбиты на расстоянии 200 тыс. километров от Земли. Объект впервые был замечен 18 августа 2025 года.

космос
астероиды
Земля
планета
Луна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.