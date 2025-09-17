Ученые предупредили о пролете гигантского астероида возле Земли Возле Земли пролетит один из крупнейших за год астероидов 2025 FA22

Один из крупнейших астероидов 2025 года под названием 2025 FA22 пролетит возле Земли 18 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. Небесное тело пройдет на расстоянии, немного превышающем диаметр лунной орбиты.

Сближение с нашей планетой произойдет примерно в 10:00 по московскому времени. Длина астероида составляет 290 метров, а его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

Ранее ученые говорили, что Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов. Каждую неделю открывают несколько таких объектов.

До этого китайские ученые предложили направить специальную миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году. Спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.

Астероид размером с челябинский метеорит недавно пролетел внутри лунной орбиты на расстоянии 200 тыс. километров от Земли. Объект впервые был замечен 18 августа 2025 года.