04 сентября 2025 в 03:52

Рядом с Землей промчался астероид размером с челябинский метеорит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, объект впервые был замечен 18 августа 2025 года.

Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров), — пояснили ученые.

Также в РАН подчеркнули, что в настоящее время камень все еще находится внутри орбиты Луны. При этом его размер приблизительно совпадает с параметрами челябинского метеорита, столкнувшегося с Землей 15 февраля 2013 года.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований также информировали, что активная область 4197 на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась в сторону Земли. По данным ученых, ей присвоена категория Beta-Gamma-Delta, соответствующая высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен.

Тем временем интенсивные полярные сияния прошли над территорией России. По данным РАН, первый сильный пик был около 21:00 мск, во вторник, 2 сентября.

