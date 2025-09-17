Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:10

Раскрыты новые детали трагедии с вездеходом на озере в Забайкалье

Спасатели достали тела трех пассажиров вездехода, утонувшего на озере Амудиса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели достали тела трех пассажиров вездехода, который утонул в озере Амудиса в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС региона. На сегодняшний день поисковые работы завершились.

По состоянию на 19:15 водолазами ГУ «Забайкалпожспас» извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены, сводный отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару, — сказано в сообщении.

Отмечается, что тела еще двух человек продолжат искать в четверг, 18 сентября. Уже найденные тела отправили в больницу на опознание.

Ранее стало известно, что вертолет МЧС с группой специалистов на борту вылетел к озеру Амудиса, куда упал вездеход с людьми. По предварительной информации, пять человек погибли. По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система.

До этого сообщалось, что два человека погибли из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе. По его словам, трагедию вызвал сход троса с ролика одной из опор. Как уточнили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел днем 12 сентября. Канатная дорога с 3 по 24 сентября находилась на плановых регламентных работах перед зимним сезоном.

