Спасатели вылетели на место трагедии на озере в Забайкалье МЧС: спасатели в Забайкалье проведут поиски на месте схода вездехода в озеро

Вертолет МЧС с группой специалистов на борту вылетел к озеру Амудиса, куда упал вездеход с людьми, сообщила пресс-служба регионального отделения службы. По предварительной информации, пять человек погибли.

Инцидент произошел в Каларском муниципальном округе. По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система, в результате чего машина на большой скорости съехала в водоем. Транспортное средство принадлежало компании ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».

В результате трагедии пятеро геологов утонули, еще четверым пассажирам удалось спастись. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, — говорится в сообщении.

