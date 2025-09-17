Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 05:17

Спасатели вылетели на место трагедии на озере в Забайкалье

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вертолет МЧС с группой специалистов на борту вылетел к озеру Амудиса, куда упал вездеход с людьми, сообщила пресс-служба регионального отделения службы. По предварительной информации, пять человек погибли.

Инцидент произошел в Каларском муниципальном округе. По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система, в результате чего машина на большой скорости съехала в водоем. Транспортное средство принадлежало компании ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».

В результате трагедии пятеро геологов утонули, еще четверым пассажирам удалось спастись. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе. По его словам, трагедию вызвал сход троса с ролика одной из опор. Как уточнили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел днем 12 сентября. Канатная дорога с 3 по 24 сентября находилась на плановых регламентных работах перед зимним сезоном.

