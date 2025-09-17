Депутаты упростили карьерный рост для военных добровольцев

Находящиеся в запасе добровольцы смогут получать новые звания без прохождения сборов, сообщил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, они сохраняют все права кадровых военных и подтверждают квалификацию прямо на службе, особенно в зоне СВО.

Здесь работает самая простая логика. Если пребывающий в запасе гражданин служит в армии или Нацгвардии по контракту, значит, он все еще не в отставке. Поэтому у него должны быть ровно те же самые права, что и у кадрового военного. В том числе и получение новых званий. И делать что-либо дополнительно ему для этого не придется, потому что свою квалификацию и без того доказывает ежедневно. Особенно если служба эта проходит в зоне СВО — там и вовсе никакие сборы не нужны, воины опыт получают прямо на передовой, — сказал Журавлев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе своего выступления на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что в 2025 году плановые показатели по набору граждан на военную службу по контракту были увеличены. Он также отметил выполнение принятых целей.