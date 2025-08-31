Закатываем пюре на зиму! Вкуснейшая закатка из яблок и сгущенки

Закатываем пюре на зиму! Вкуснейшая закатка из яблок и сгущенки! Нежное, тающее во рту яблочное пюре со сгущенным молоком — это тот самый вкус, который возвращает в беззаботные дни детства. Простой рецепт поможет создать баночку летнего солнца, чтобы согреться холодным вечером. Это идеальный способ переработать щедрый урожай яблок в нечто по-настоящему волшебное.

Ингредиенты

Яблоки — 5 кг (в неочищенном виде)

Вода — 1 ст.

Сахарный песок — 1/2 стакана

Сгущенное молоко — 1 банка

Приготовление

Вымытые и очищенные от кожуры яблоки нужно нарезать кусочками. В кастрюлю с толстым дном наливают воду, засыпают подготовленные яблоки и закрывают крышкой. Массу томят на маленьком огне до полного размягчения яблок, периодически помешивая, чтобы не допустить пригорания. Затем прямо в кастрюле содержимое пробивают блендером до получения идеально однородной и гладкой текстуры. В полученное пюре добавляют сахарный песок и, помешивая, полностью его растворяют. Далее осторожно вливают сгущенное молоко, тщательно размешивают до однородности, доводят до кипения и проваривают около пяти минут. Горячее пюре сразу раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, закатывают крышками, переворачивают на крышку и укутывают одеялом до полного остывания.

