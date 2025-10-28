Этот пирог стал моим спасением: полезный десерт без муки и масла за 30 минут

Этот пирог я открыл для себя, когда искал полезную альтернативу обычной выпечке. Как человек, который следит за питанием, я ценю рецепты, где можно насладиться сладким без чувства вины. Теперь это мой любимый десерт — он достаточно простой для буднего дня и достаточно вкусный для гостей.

Готовлю так: шесть яблок очищаю от кожуры и нарезаю тонкими дольками. Смешиваю их с кукурузным крахмалом (2 ст. л.), корицей (1 ст. л.) и сахаром (1 ст. л.). Если яблоки недостаточно сладкие, добавляю немного меда по вкусу. Аккуратно выкладываю яблочную массу в форму для запекания, слегка утрамбовываю и отправляю в духовку, разогретую до 200°C. Выпекаю около 30 минут, пока яблоки не станут мягкими, а сверху не образуется румяная корочка. Даю пирогу немного остыть — так он лучше сохраняет форму при нарезке. Подаю теплым или холодным, иногда с ложкой греческого йогурта.

