27 октября 2025 в 16:17

Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт. Получается так вкусно, что семья попросит добавки! Эти блинчики станут вашим любимым лакомством, которое не испортит фигуру. Попробуйте — и вы влюбитесь в этот рецепт навсегда!

Для наших полезных блинчиков берем: одно яйцо, 50 граммов цельнозерновой пшеничной муки — она делает блинчики более полезными, 2 чайные ложечки какао-порошка для шоколадного вкуса, треть чайной ложечки разрыхлителя, 120 миллилитров водички или молока и подсластитель по вкусу — кто как любит.

А для начинки нам понадобится: 250 граммов мягкого творожка — он такой нежный, 5 чайных ложек кокосовой стружки для аромата и вкуса и опять же подсластитель по вкусу.

Смешиваем все ингредиенты для теста — и готово! Выпекаем на антипригарной сковородке — и вот они, красавчики, румяные и аппетитные! А начинка — просто сказка! Мягкий творог с кокосовой стружкой создает нежнейший вкус, который никого не оставит равнодушным. Можно добавить немного подсластителя, если хочется послаще. На каждый блинчик выкладываем творожную начинку и сворачиваем рулетиком или конвертиком — как больше нравится.

Ранее мы готовили блины по-мароккански с дырочками. Простой рецепт с манкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
