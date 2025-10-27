Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:43

Слоеные пирожки с яблоками: секрет сочной начинки, которая никогда не растекается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пирожки стали для меня настоящим открытием, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Аромат корицы и яблок, разносящийся по кухне, создает невероятную атмосферу уюта. А простота рецепта позволяет легко вовлечь в готовку всех домашних.

Я начинаю с начинки: нарезаю четыре яблока кубиками и томлю их на сковороде с добавлением пяти столовых ложек тростникового сахара, чайной ложки корицы и меда по вкусу. Обязательно добавляю три четверти столовой ложки кукурузного крахмала — это помогает начинке оставаться внутри и не вытекать во время выпечки. Пока яблочная масса остывает, раскатываю готовое слоеное дрожжевое тесто. Раскладываю остывшую начинку, формирую пирожки и смазываю их желтком для красивой золотистой корочки. Выпекаю при 180 градусах всего 15–20 минут — и невероятно ароматные пирожки готовы!

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

