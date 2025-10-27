Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:00

Этот творожный рулет у меня дежурный. Пачка творога, яблоки и орехи — эту вкуснятину подаю к чаю и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожное тесто — это уникальная основа для выпечки, которая всегда получается нежной, мягкой и не требует много времени на приготовление. Этот рулет сочетает в себе бархатистую текстуру творожного теста, сочную яблочную начинку с легкой кислинкой и хрустящие орехи, которые добавляют пикантности. Блюдо выглядит празднично и аппетитно, но при этом готовится из простых ингредиентов, которые есть практически в каждом доме. Рулет можно подавать как десерт к чаю, в качестве сытного завтрака или даже использовать как основу для необычного праздничного угощения. Его вкус напоминает одновременно и штрудель, и нежную запеканку, но готовится значительно проще.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 2 стакана муки, 150 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яблока, 100 г грецких орехов, 5 ст. л. сахара, корица. Размягченное масло разотрите с творогом, добавьте яйца, муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Для начинки яблоки натрите на крупной терке, смешайте с измельченными орехами, 3 ст. л. сахара и корицей. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Равномерно распределите начинку, сверните рулетом, защипните края. Смажьте взбитым желтком, посыпьте оставшимся сахаром и орехами. Выпекайте 35–40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте остывшим, нарезав порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

