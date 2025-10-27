Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:49

«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Поргина разнесла ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Людмила Поргина Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что не может смотреть современные ремейки советских фильмов, как и ленту по мотивам картины «Москва слезам не верит». По словам вдовы актера Николая Караченцова, ее ничем сейчас не удивляет кинематограф.

Мой внук просматривает новинки мирового кинематографа, я обо всем в курсе, поэтому не хожу в кинотеатры и не смотрю современные российские фильмы онлайн. Сегодняшний отечественный кинематограф меня ничем не удивляет. Сейчас показывают ремейк фильма «Москва слезам не верит». Я не могу это смотреть, — сказала Поргина.

По словам вдовы Караченцова, в советских фильмах актеры умели передать душевные переживания. В качестве примера Поргина вспомнила фильм «Бег».

Актеры умели передать душевные переживания, которыми терзались авторы. Фильм «Бег» был поставлен по произведению Булгакова. Это же был переворот в советском кино! Там и шикарная операторская работа, сейчас так не снимают. Не говоря уже о режиссуре Алова и Наумова, которые подобрали удивительный актерский ансамбль, — отметила Поргина.

Ранее актриса рассказала, что бард Владимир Высоцкий удивил их с мужем много лет назад своим пророчеством. Она процитировала слова музыканта, что те, кто «на сцене открывает душу, сжигает ее для того, чтобы осветить зрителям путь к истине».

Людмила Поргина
фильмы
кино
Николай Караченцов
