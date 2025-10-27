«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит» Актриса Поргина разнесла ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что не может смотреть современные ремейки советских фильмов, как и ленту по мотивам картины «Москва слезам не верит». По словам вдовы актера Николая Караченцова, ее ничем сейчас не удивляет кинематограф.

Мой внук просматривает новинки мирового кинематографа, я обо всем в курсе, поэтому не хожу в кинотеатры и не смотрю современные российские фильмы онлайн. Сегодняшний отечественный кинематограф меня ничем не удивляет. Сейчас показывают ремейк фильма «Москва слезам не верит». Я не могу это смотреть, — сказала Поргина.

По словам вдовы Караченцова, в советских фильмах актеры умели передать душевные переживания. В качестве примера Поргина вспомнила фильм «Бег».

Актеры умели передать душевные переживания, которыми терзались авторы. Фильм «Бег» был поставлен по произведению Булгакова. Это же был переворот в советском кино! Там и шикарная операторская работа, сейчас так не снимают. Не говоря уже о режиссуре Алова и Наумова, которые подобрали удивительный актерский ансамбль, — отметила Поргина.

Ранее актриса рассказала, что бард Владимир Высоцкий удивил их с мужем много лет назад своим пророчеством. Она процитировала слова музыканта, что те, кто «на сцене открывает душу, сжигает ее для того, чтобы осветить зрителям путь к истине».