Желатиновые конфеты со сметаной и фруктами! Вкусный домашний десерт! Эти нежные фруктовые конфеты станут вашим любимым полезным десертом! Натуральная сладость фруктов в сочетании с хрустящим миндалем и кокосовой стружкой создает потрясающий вкус без капли сахара. Идеальный вариант для сладкоежек, следящих за фигурой и здоровьем.

Ингредиенты

Клубника — 300 г

Бананы — 200 г

Миндаль — 30 г

Сметана 10% — 2 ст. л.

Желатин — 25 г

Вода — 70 мл

Кокосовая стружка — 40 г

Приготовление

Желатин залейте водой и оставьте для набухания на 15 минут, затем растопите на медленном огне, не доводя до кипения. Миндаль залейте кипятком на 10 минут, затем очистите от кожицы и мелко порубите ножом. Клубнику и бананы нарежьте кусочками, поместите в блендер и измельчите до однородной массы. Добавьте в фруктовое пюре рубленый миндаль и сметану, снова взбейте блендером. Влейте тонкой струйкой растопленный желатин, постоянно помешивая массу. Перелейте полученную смесь в форму, застеленную пищевой пленкой, и разровняйте поверхность. Уберите в холодильник на 4-6 часов для полного застывания. Готовый пласт нарежьте порционными кубиками и обваляйте каждый со всех сторон в кокосовой стружке. Храните конфеты в герметичной емкости в холодильнике.

