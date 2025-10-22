Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:00

И не надо тысячу лет варить холодцы: заливное «Новогодняя ночь» вкуснее — простой рецепт с курицей сразит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

И не надо тысячу лет варить холодцы: заливное «Новогодняя ночь» вкуснее — простой рецепт с курицей сразит всех. Это настоящая находка для праздничного стола! Прозрачный бульон, нежное куриное мясо и яркие овощные акценты превращают обычную закуску в съедобную картину, которой невозможно не восхищаться. И главное — готовится оно гораздо быстрее, чем классический холодец, а эффект потрясающий: гости удивятся и попросят добавки.

Для приготовления понадобится 5 куриных бедер, 1,5 литра воды, 30 г желатина, 8 перепелиных яиц, морковь и лук по 1 шт., 3 ст. л. зеленого горошка, 2 ст. л. зерен граната, 10 оливок и 5 веточек петрушки. Не забудьте перец горошком и соль по вкусу.

Курицу варят всего час, при этом бульон получается насыщенным и ароматным. В процеженном бульоне растворяют желатин, выкладывают узоры из овощей, граната и зелени, затем заливают тонким слоем. После застывания добавляют мясо и оставшийся бульон. Для идеальной прозрачности можно осветлить бульон взбитым белком. Через несколько часов в холодильнике заливное готово — праздничное, красивое и экономящее время!

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

