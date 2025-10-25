Россия увеличила закупки сладостей из соседней страны до рекордных значений Россия увеличила ввоз китайских сладостей в сентябре до рекордных значений

Россия установила рекорд по импорту кондитерских изделий из Китая в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможенной статистики. Исходя из них, закупки сахарных, шоколадных и мучных сладостей значительно выросли.

Наибольший объем поставок пришелся на кондитерские изделия из сахара — белый шоколад, леденцы, жевательные резинки и другие аналогичные товары. Их общая стоимость составила $9,7 млн, что на 22% выше показателей предыдущего месяца и в 1,8 раза превышает данные годичной давности.

Импорт шоколадной продукции достиг рекордных $6,8 млн, увеличившись в 1,6 раза за месяц и в 1,5 раза за год. Основными позициями стали шоколадные конфеты, какао-продукты и шоколадные батончики с начинкой. Поставки мучных кондитерских изделий, включая вафли, печенье и бисквитные пирожные, также достигли исторического максимума в $1,9 млн.

