Галета со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче чем в кондитерской! Ароматное медовое тесто с нотками кардамона, сочная начинка из спелых слив и хрустящая крошка штрейзеля создают потрясающую гармонию вкуса. Это та выпечка, перед которой невозможно устоять.

Ингредиенты для теста

Мёд жидкий— 1,5 ст. л.

Яйцо— 1 шт.

Молоко— 1 ст. л.

Мука— 150-200 г

Масло сливочное— 40 г

Сахар— 30 г

Соль— щепотка

Сода— 0,5 ч. л.

Сливы— 400 г

Орехи — 10 г

Для посыпки

Сахар— 10 г

Мука— 10 г

Масло сливочное— 10 г

Кардамон— щепотка

Приготовление

Для теста соедините все ингредиенты,кроме муки, в сотейнике и на медленном огне или водяной бане прогревайте, помешивая, до однородности и легкого побеления массы. Снимите с огня, введите муку и замесите мягкое тесто, уберите его в пакет и отправьте в холодильник минимум на час. Охлажденное тесто раскатайте в круг на припыленном мукой столе, центральную часть посыпьте лепестками миндаля и выложите половинки слив срезом вверх. Аккуратно заверните края теста, свободно накладывая их на начинку. Для крошки смешайте муку, сахар и размягченное масло, перетрите пальцами в крошку, добавьте кардамон. Посыпьте галету полученным штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета коржа и румяных слив.

