Галета со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче чем в кондитерской! Ароматное медовое тесто с нотками кардамона, сочная начинка из спелых слив и хрустящая крошка штрейзеля создают потрясающую гармонию вкуса. Это та выпечка, перед которой невозможно устоять.
Ингредиенты для теста
- Мёд жидкий— 1,5 ст. л.
- Яйцо— 1 шт.
- Молоко— 1 ст. л.
- Мука— 150-200 г
- Масло сливочное— 40 г
- Сахар— 30 г
- Соль— щепотка
- Сода— 0,5 ч. л.
- Сливы— 400 г
- Орехи — 10 г
Для посыпки
- Сахар— 10 г
- Мука— 10 г
- Масло сливочное— 10 г
- Кардамон— щепотка
Приготовление
- Для теста соедините все ингредиенты,кроме муки, в сотейнике и на медленном огне или водяной бане прогревайте, помешивая, до однородности и легкого побеления массы. Снимите с огня, введите муку и замесите мягкое тесто, уберите его в пакет и отправьте в холодильник минимум на час. Охлажденное тесто раскатайте в круг на припыленном мукой столе, центральную часть посыпьте лепестками миндаля и выложите половинки слив срезом вверх.
- Аккуратно заверните края теста, свободно накладывая их на начинку. Для крошки смешайте муку, сахар и размягченное масло, перетрите пальцами в крошку, добавьте кардамон. Посыпьте галету полученным штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета коржа и румяных слив.
Ранее мы превращали кабачок в обалденный брауни! Суперский десерт с какао.