22 августа 2025 в 19:00

Галета со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче чем в кондитерской

Галета со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче чем в кондитерской! Ароматное медовое тесто с нотками кардамона, сочная начинка из спелых слив и хрустящая крошка штрейзеля создают потрясающую гармонию вкуса. Это та выпечка, перед которой невозможно устоять.

Ингредиенты для теста

  • Мёд жидкий— 1,5 ст. л.
  • Яйцо— 1 шт.
  • Молоко— 1 ст. л.
  • Мука— 150-200 г
  • Масло сливочное— 40 г
  • Сахар— 30 г
  • Соль— щепотка
  • Сода— 0,5 ч. л.
  • Сливы— 400 г
  • Орехи — 10 г

Для посыпки

  • Сахар— 10 г
  • Мука— 10 г
  • Масло сливочное— 10 г
  • Кардамон— щепотка

Приготовление

  1. Для теста соедините все ингредиенты,кроме муки, в сотейнике и на медленном огне или водяной бане прогревайте, помешивая, до однородности и легкого побеления массы. Снимите с огня, введите муку и замесите мягкое тесто, уберите его в пакет и отправьте в холодильник минимум на час. Охлажденное тесто раскатайте в круг на припыленном мукой столе, центральную часть посыпьте лепестками миндаля и выложите половинки слив срезом вверх.
  2. Аккуратно заверните края теста, свободно накладывая их на начинку. Для крошки смешайте муку, сахар и размягченное масло, перетрите пальцами в крошку, добавьте кардамон. Посыпьте галету полученным штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета коржа и румяных слив.

Ранее мы превращали кабачок в обалденный брауни! Суперский десерт с какао.

