18 августа 2025 в 14:00

Превращаем кабачок в обалденный брауни! Суперский десерт с какао

Превращаем кабачок в обалденный брауни! Суперский десерт с какао! Этот нежный шоколадный брауни с кабачком — настоящее спасение для сладкоежек на правильном питании! Воздушная текстура, насыщенный какао-аромат и полезные ингредиенты делают десерт идеальным для тех, кто следит за фигурой. Всего 120 ккал в порции — можно позволить себе без угрызений совести!

Ингредиенты (форма 16 см)

  • Кабачок — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Подсластитель — по вкусу
  • Мука рисовая — 80 г
  • Какао-порошок — 30 г
  • Разрыхлитель — 10 г

Для глазури

  • Шоколад без сахара — 40 г
  • Молоко — 40 мл
  1. Кабачок очищаем от кожуры и семян, нарезаем кубиками и измельчаем в блендере до состояния пюре. В миске соединяем кабачковую массу с яйцами, растопленным маслом и подсластителем, тщательно перемешиваем. Отдельно просеиваем рисовую муку, какао и разрыхлитель.
  2. Постепенно вводим сухие ингредиенты в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто выливаем в силиконовую форму (можно использовать форму для выпечки, застеленную пергаментом). Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 40 минут — готовность проверяем зубочисткой. Для глазури растапливаем шоколад с молоком на водяной бане. Готовый брауни поливаем шоколадной глазурью и украшаем свежими ягодами.

кабачки
брауни
пироги
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
