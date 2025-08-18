Превращаем кабачок в обалденный брауни! Суперский десерт с какао! Этот нежный шоколадный брауни с кабачком — настоящее спасение для сладкоежек на правильном питании! Воздушная текстура, насыщенный какао-аромат и полезные ингредиенты делают десерт идеальным для тех, кто следит за фигурой. Всего 120 ккал в порции — можно позволить себе без угрызений совести!

Ингредиенты (форма 16 см)

Кабачок — 300 г

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 30 г

Подсластитель — по вкусу

Мука рисовая — 80 г

Какао-порошок — 30 г

Разрыхлитель — 10 г

Для глазури

Шоколад без сахара — 40 г

Молоко — 40 мл

Кабачок очищаем от кожуры и семян, нарезаем кубиками и измельчаем в блендере до состояния пюре. В миске соединяем кабачковую массу с яйцами, растопленным маслом и подсластителем, тщательно перемешиваем. Отдельно просеиваем рисовую муку, какао и разрыхлитель. Постепенно вводим сухие ингредиенты в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто выливаем в силиконовую форму (можно использовать форму для выпечки, застеленную пергаментом). Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 40 минут — готовность проверяем зубочисткой. Для глазури растапливаем шоколад с молоком на водяной бане. Готовый брауни поливаем шоколадной глазурью и украшаем свежими ягодами.

