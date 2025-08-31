День знаний — 2025
Кабачки бочковые! Хрустящие, пикантные — идеально к мясу или картошке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кабачки — настоящая легенда домашнего консервирования! Их упругая хрустящая текстура, насыщенный пряный рассол и аромат чеснока с укропом напоминают о бабушкиных погребках, где в деревянных бочках вызревали самые вкусные соленья. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто к рюмке хорошей водки.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг молодых кабачков, 1 крупный пучок укропа, 1 головка чеснока, 2–3 острых перчика, 5–7 горошин душистого перца, 3 лавровых листа. Для рассола: 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл 9% уксуса.

Кабачки нарежьте кружками толщиной 1,5–2 см. На дно стерильной трехлитровой банки уложите половину зелени, чеснока и специй. Плотно заполните банку кабачками, перекладывая оставшимися специями. В кипящую воду добавьте соль и сахар, проварите 2 минуты, влейте уксус и сразу залейте кипящим рассолом кабачки. Накройте крышкой и стерилизуйте 15 минут с момента закипания воды в кастрюле. Аккуратно закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Эти кабачки полностью раскроют вкус через 3–4 недели, но их хруст сохранится до самой зимы!

