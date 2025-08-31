День знаний — 2025
31 августа 2025

Завтрак за 10 минут! Кабачковый омлет-рулет! Просто, вкусно и необычно

Кабачковый омлет-рулет с плавленым сыром — идеальное начало дня: сытное, нежное и невероятно ароматное блюдо, которое готовится за считаные минуты. Сочетание воздушного омлета, сочного кабачка и тягучего плавленого сыра покорит даже тех, кто обычно равнодушен к здоровому завтраку.

Для приготовления вам понадобится: один средний молодой кабачок (около 200 г), четыре яйца, два плавленых сырка, две столовые ложки молока, столовая ложка растительного масла, соль и перец по вкусу. Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и отожмите лишнюю жидкость. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем до однородности. Плавленый сыр нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте масло на сковороде с антипригарным покрытием. Равномерно распределите кабачковую массу и обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты. Залейте яичной смесью, посыпьте сыром и готовьте под крышкой на медленном огне 7-8 минут до полного схватывания омлета. Аккуратно сверните рулет прямо в сковороде, помогая себе лопаткой. Держите на огне еще минуту для фиксации формы. Подавайте сразу же, украсив зеленью и свежими овощами. Этот рулет хорош тем, что его можно модифицировать — добавлять ветчину, помидоры или сладкий перец.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

