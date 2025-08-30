День знаний — 2025
30 августа 2025 в 15:36

Вкуснее запеканки! Торт из кабачковых блинчиков с сырной прослойкой — хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт — настоящее спасение для тех, кто ищет необычное, но простое в приготовлении блюдо. Нежные кабачковые блинчики в сочетании с воздушной сырной начинкой создают гармоничный вкус, который впечатлит даже искушенных гурманов. Такой торт станет звездой любого стола — будь то праздничный ужин или семейный обед.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 3 яйца, 5 столовых ложек муки, 200 граммов творожного сыра, 150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 4 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Кабачки натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блинчики на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки смешайте творожный сыр, измельченный чеснок и укроп, половину натертого твердого сыра.

На блюдо выложите первый блинчик, смажьте сырной начинкой. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой посыпьте оставшимся твердым сыром. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 2 часов. Перед подачей украсьте зеленью и свежими овощами. Этот торт можно подавать холодным или слегка подогретым — он одинаково хорош в любом виде!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

