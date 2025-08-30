Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам

Столичный суд по иску прокурора признал дискриминационными объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и мусульманам, соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости. Кроме того, суд постановил запретить распространение таких сообщений на территории РФ.

Административный иск прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет» на сайтах по электронным адресам информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, — сказано в сообщении.

Ранее в южнокорейском Сеуле гражданка России столкнулась с отказом в продаже ювелирного изделия в бутике Cartier из-за российского паспорта. Жительница Казани Алсу рассказала, что вместе с супругом посетила трехэтажный флагманский магазин в районе парка Dosan, где присмотрела кольцо стоимостью $2,1 тысячи (около 200 тысяч рублей).

До этого эксперт в области европейских исследований Станислав Ткаченко заявил о целенаправленной политике латвийских властей по вытеснению русскоязычного населения из ключевых государственных институтов. По мнению специалиста, такая дискриминационная практика уже приводит к массовой миграции русскоговорящих граждан из страны.