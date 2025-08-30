День знаний — 2025
30 августа 2025

Рулетики из кабачков с яичным омлетом! Необычная вкуснятина на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рулетики — настоящая симфония вкусов и текстур! Нежные кабачковые ленты, сливочный яичный крем и пикантная корейская морковь создают потрясающий контраст, который никого не оставит равнодушным. Идеальная закуска для праздничного стола или легкого ужина, которая готовится быстро и выглядит по-ресторанному эффектно.

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2 вареных яйца, 50 граммов моркови по-корейски, 1 зубчик чеснока, 2–3 ст. л. майонеза, растительное масло для жарки, соль и молотый черный перец по вкусу.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими полосками толщиной около 2–3 мм. Обжарьте их на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Яйца и чеснок натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом, солью и перцем. Взбейте блендером до получения однородного крема.

На каждую остывшую кабачковую полоску нанесите тонкий слой яичного крема. Сверху выложите вдоль полоски немного моркови по-корейски. Аккуратно сверните рулетики неплотными роллами, чтобы начинка не выпадала. Выложите рулетики швом вниз на сервировочное блюдо. Для лучшей пропитки можно охладить их в холодильнике 20–30 минут перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте как холодную закуску. Эти рулетики хороши тем, что их можно модифицировать — добавлять в крем зелень или мягкий сыр, а морковь заменять другими овощными закусками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
