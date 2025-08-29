6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят

Сезон кабачков в разгаре, и, если вы уже испекли оладьи, замариновали кружочки и спрятали пару штук «на потом» в холодильник, самое время открыть для себя главное спасение от овощного изобилия — кабачковую икру.

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для хозяйки. Она бюджетная, полезная, низкокалорийная и невероятно вкусная. А главное — ее приготовление можно легко адаптировать под себя: тушить на плите, запекать в духовке для более насыщенного вкуса или доверить технологии в мультиварке. В нашей подборке вы найдете рецепт на любой случай жизни, который поможет превратить простой кабачок в кулинарный шедевр.

Кабачки и апельсин в кастрюле

Кабачковая икра с горчицей и медом

Кабачковая икра «Нежность» с нотами груши и розмарина

Кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Легкая икра из кабачков без масел и консервантов

Для создания этой изумительной икры основными компонентами выступают молодые кабачки, сочная морковь, ароматный репчатый лук, сладкий болгарский перец и спелые томаты. Неожиданную цитрусовую ноту придает апельсин, а для сбалансированного вкуса используются растительное масло, сахар, соль, уксус и молотый черный перец.

Подготовленные кабачки очищаются от кожуры и нарезаются аккуратными кубиками. Морковь измельчается на терке, лук и перец мелко шинкуются, а помидоры превращаются в нежное пюре. Все нарезанные овощи отправляются тушиться в кастрюле с разогретым маслом примерно сорок минут; важно не забывать их периодически помешивать. Непосредственно перед готовностью, за десять минут до окончания процесса, к овощной массе добавляется апельсин, натертый вместе с душистой цедрой. На завершающем этапе в икру кладется соль, сахар, молотый перец, вливается уксус, после чего все тщательно смешивается.

Получившуюся ароматную массу взбивают блендером до идеально гладкой консистенции и, не давая остыть, раскладывают по заранее простерилизованным банкам. Благодаря апельсину заготовка приобретает изысканный цитрусовый аромат, а ее вкус раскрывается особенно ярко, становится насыщенным и многогранным.

6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра с горчицей и медом

Классическая кабачковая икра с медово-горчичной ноткой начинается с подготовки свежих овощей. Спелые кабачки очищаются и нарезаются аккуратными кусочками, морковь измельчается на терке, а сочный лук и ароматный болгарский перец мелко шинкуются. Помидоры превращают в нежное пюре, после чего все овощи соединяют в глубокой кастрюле с раскаленным растительным маслом.

Их томят на медленном огне до идеальной мягкости, пока они не наполнятся соком и не приобретут насыщенный вкус. Затем овощную массу взбивают блендером до шелковистой однородности. В полученное пюре добавляют соль, сахар, душистый мед и пикантную горчицу, все тщательно перемешивают и прогревают еще несколько минут для гармоничного соединения вкусов.

Горячую ароматную икру сразу расфасовывают по стерильным банкам и герметично укупоривают. После полного остывания заготовку перемещают в прохладное место без доступа света для дальнейшего хранения.

Кабачковая икра «Нежность» с нотами груши и розмарина

Для приготовления кабачковой икры возьмите очищенные цукини, красный лук, груши без сердцевины, томатную пасту, чеснок, масло виноградной косточки, свежий розмарин, сахар, соль, бальзамический уксус, копченую паприку, куркуму и перец горошком.

Процесс начинается с нарезки: цукини нарежьте аккуратными кубиками, лук — полукольцами, а груши — тонкими пластинами. В разогретом масле в кастрюле сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте к нему груши и продолжайте готовить вместе. Следом загрузите подготовленные цукини. Тушите содержимое под закрытой крышкой на медленном огне достаточно долго, пока овощи не станут совершенно мягкими.

После этого введите томатную пасту, насыщенный букет специй, измельченный розмарин и сахар для сбалансированного вкуса. Потомите будущую икру уже без крышки, чтобы позволить лишней влаге испариться. Затем погружным блендером превратите массу в однородное нежное пюре.

Снова поставьте кастрюлю на огонь, добавьте пропущенный через пресс чеснок и бальзамический уксус для пикантности, дайте покипеть буквально несколько минут. Горячую икру сразу разлейте по простерилизованным банкам и проутюжьте на водяной бане для надежной сохранности. Герметично укупорьте, укутайте и оставьте медленно остывать, завернув в теплое одеяло.

Кабачковая икра «Нежность» с нотами груши и розмарина Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом

Для приготовления ароматной кабачковой икры на зиму подготовьте цукини с кожурой, нежный лук-шалот, филе анчоусов в масле, густую томатную пасту, лавандовый мед и оливковое масло. Также потребуется черный чеснок, пикантные зерна горчицы, белый винный уксус, свежий тимьян, соль и розовый перец горошком.

Цукини нарезаются аккуратными кубиками, а лук-шалот шинкуется полукольцами. Филе анчоусов следует тщательно размять вилкой до состояния пасты. В разогретом сотейнике с оливковым маслом лук-шалот пассеруется до мягкости, после чего к нему добавляется лавандовый мед для легкой карамелизации.

В сотейник отправляются нарезанные цукини, анчоусовая паста и зерна горчицы. Содержимое тушится под крышкой на медленном огне до полного размягчения кабачков. За несколько минут до окончания тушения в икру добавляются душистые листики тимьяна.

Следом вводится томатная паста, черный чеснок и розовый перец. Получившаяся масса превращается в однородное пюре с помощью блендера. Икра возвращается на огонь, заправляется белым винным уксусом и кратко проваривается для гармонизации вкусов.

Готовый продукт расфасовывается по стерильным банкам и незамедлительно укупоривается. Для создания вакуума банки переворачивают на крышки и оставляют в таком положении до полного остывания.

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Цукини с тонкой кожицей нарезаются аккуратными кубиками и порционно обжариваются на оливковом масле до появления румяной карамельной корочки. Для основы пассеруется красный лук, к которому затем присоединяется нашинкованная соломкой морковь. После этого вводится томатная паста, и смесь прогревается до загустения. Все обжаренные компоненты перекладываются в чугунный казан, куда добавляются тертые помидоры без кожицы, и все тушится под крышкой около сорока минут.

Отдельно в ступке растираются обжаренные ядра грецких орехов с чесноком, кориандром и щепоткой имеретинского шафрана до образования ароматной пасты. Эта ореховая масса вмешивается в овощную основу, заправляется виноградным уксусом и томится на медленном огне еще двадцать минут. Готовая икра с насыщенным ореховым букетом раскладывается по стерильным банкам в горячем виде и сразу закатывается.

Икра из кабачков «Пальчики оближешь» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкая икра из кабачков без масел и консервантов

Чтобы создать неповторимый вкус, начните с молодых кабачков, нарезанных аккуратными кубиками и обжаренных на оливковом масле до появления нежной румяной корочки. Отдельно пассеруйте лук с морковью, после чего добавьте к ним спелые томаты сорта «бычье сердце» и томите до мягкости. Особым штрихом станет кисло-сладкое яблоко, измельченное мелкими кубиками, — его следует добавить в самом конце тушения. Аромат блюда раскроет смесь прованских трав, щепотка копченой паприки и душистый перец горошком по вкусу. Для бархатистой текстуры протрите овощи через сито, а затем уваривайте на медленном огне до золотисто-янтарного оттенка. Готовый соус разлейте в предварительно стерилизованные банки.