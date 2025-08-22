Готовлю кабачковую икру с горчицей и медом — вкус просто бомба

Необычная кабачковая икра на зиму с горчицей и медом — это оригинальная заготовка, которая сочетает в себе мягкость овощей, легкую сладость и пикантную пряность. Благодаря удачному набору ингредиентов и правильной технологии приготовления икра получается насыщенной, ароматной и прекрасно хранится всю зиму.

Для рецепта берут 2 килограмма свежих кабачков, 3 луковицы, 2 моркови, 2 болгарских перца, 3 спелых помидора, 100 миллилитров растительного масла, 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки меда, 1 столовую ложку горчицы и немного черного молотого перца.

Кабачки очищают и нарезают кусочками, морковь натирают на терке, лук и перец измельчают, а помидоры превращают в пюре. Все овощи складывают в кастрюлю с растительным маслом и тушат около часа, пока они не станут мягкими и сочными. Затем массу пробивают блендером до однородной консистенции. В овощное пюре добавляют соль, сахар, мед и горчицу, перемешивают и томят еще 10 минут.

Готовую горячую кабачковую икру с горчицей и медом раскладывают в стерилизованные банки и сразу закатывают. После остывания закуску убирают в темное прохладное место.

Икра получается густой, нежной и очень ароматной: сладость меда мягко уравновешивается остротой горчицы, а овощная основа делает вкус глубоким и гармоничным. Такая заготовка хороша в качестве закуски, дополнения к мясным и рыбным блюдам, гарнирам или даже как намазка на хлеб.

